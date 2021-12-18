Help distribute water

City of Benton Harbor residents have been advised to use bottled water for cooking, drinking, brushing teeth, rinsing foods and mixing powdered infant formula due to reports of elevated levels of lead in the city-supplied water. The state is providing free bottled water to city residents.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.