Bicycle lovers needed

Cycle-Re-Cycle is looking for volunteers to help rebuild and repair bicycles, work in bicycle programs with children, teach classes to adults, wait on customers and lots of other tasks.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.