Closet of Hope

Baroda Bible Church is seeking volunteers to help in its food pantry and “Closet of Hope,” which help those in need.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.