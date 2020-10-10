Closet of Hope
Baroda Bible Church is seeking volunteers to help in its food pantry and “Closet of Hope,” which help those in need.
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