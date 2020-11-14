An After School Experience
Youth Development Company/PAL is seeking volunteer tutors for its After School Experience. Volunteers should have a passion for working with children in kindergarten through eighth grade.
kAm%9@D6 H9@ 92G6 2? 9@FC E@ 96=A 49:=5C6? H:E9 9@>6H@C<[ EFE@C @C =6?5 2? 6>A2E96E:4 62C E@ D@>6@?6 H9@ >2J36 925 2 C@F89 52J 2C6 6?4@FC2865 E@ G@=F?E66C]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmw6=A 7@DE6C 72>:=:6Dk^9cm
kAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^7@DE6C4=@D6E@7>:49:82?]@C8^36CC:6?\4@F?EJ^Q E2C86ElQ03=2?<Qmu@DE6C r=@D6E @7 |:49:82? − q6CC:6? r@F?EJk^2mk^DA2?m AC@G:56D 7C66 :E6>D E@ 7@DE6C 72>:=:6D 2?5 49:=5C6?] %96 :E6>D 96=A C63F:=5 7@DE6C 49:=5C6?VD =:G6D 3J 8:G:?8 E96> D@>6E9:?8 E@ 42== E96:C @H?[ 2?5 :E 96=AD C6=:6G6 D@>6 @7 E96 7:?2?4:2= DEC2:? @? 7@DE6C A2C6?ED]k^Am
kAm'@=F?E66CD 2C6 ?66565 E@ 96=A @A6? E96 4=@D6EVD 5@@CD E@ E96 AF3=:4] %96 4=@D6E :D @A6? EH:46 2 H66< 7@C EH@ 9@FCD]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmq=@@5 5C:G6 96=A6CDk^9cm
kAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]C654C@DD]@C8^=@42=^>:49:82?^23@FE\FD^=@42E:@?D^2>6C:42?\C65\4C@DD\@7\D@FE9H6DE\>:49:82?]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qmp>6C:42? #65 rC@DD @7 $@FE9H6DE |:49:82?k^2mk^DA2?m :D =@@<:?8 7@C 3=@@5 5C:G6 G@=F?E66CD :? q6CC:6?[ r2DD 2?5 '2? qFC6? 4@F?E:6D]k^Am
kAm'@=F?E66CD H:== AC@G:56 2 H2C>[ 7C:6?5=J 8C66E:?8 E@ 2== 5@?@CD[ :?DECF4E 2?5 96=A H:E9 C68:DEC2E:@?[ 6IA=2:? E96 :>A@CE2?46 @7 3=@@5 5@?2E:@?D[ 96=A D4965F=6 2AA@:?E>6?ED[ D4C66? 3=@@5 5@?@CD 7@C 962=E9 4@?46C?D[ 2?5 @776C C67C6D9>6?ED 2?5 4@?G6CD2E:@?]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmw62=E9 D4C66?6CDk^9cm
kAm%96 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^3495>:]@C8^afg^w62=E9\s6A2CE>6?EQ E2C86ElQ03=2?<Qmq6CC:6? r@F?EJ w62=E9 s6A2CE>6?Ek^2mk^DA2?m ?665D 96=A 2D :E 3C:?8D 324< D6CG:46D]k^Am
kAm%96 56A2CE>6?E 92D 2 962=E9 D4C66?:?8 FA@? 6?ECJ[ 2?5 ?665D G@=F?E66CD E@ 96=A >2?286 E96 DE2E:@? 2E E96 >2:? 6?EC2?46 @7 :ED q6?E@? w2C3@C @77:46]k^Am
kAm%96 DE2E:@? 2=D@ AC@G:56D 7246 >2D<D E@ E9@D6 H9@ 2CC:G6 H:E9@FE @?6]k^Am
kAm%9:D :D 2 ?@\4@?E24E A@D:E:@?] '@=F?E66CD 42? >2:?E2:? D@4:2= 5:DE2?4:?8 7C@> @E96CD 2?5 A6CD@?2= AC@E64E:G6 6BF:A>6?E H:== 36 AC@G:565]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmu665:?8 p>6C:42k^9cm
kAm%@ >2<6 DFC6 7C6D9[ 962=E9J 7@@5 86ED 5:DEC:3FE65 BF:4<=J[ kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7665H>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<Qmu665:?8 p>6C:42 (6DE |:49:82?k^2mk^DA2?m 56G6=@A65 E96 >@3:=6 7@@5 A2?ECJ]k^Am
kAm|@3:=6 A2?EC:6D 56=:G6C 7C6D9 7CF:ED[ G686E23=6D[ 52:CJ AC@5F4ED 2?5 32<65 8@@5D E@ A6@A=6 :? ?665[ @7E6? @? E96 D2>6 52J E96 7@@5 :D 5@?2E65]k^Am
kAm'@=F?E66CD 96=A 5:DEC:3FE6 7@@5[ 42CCJ 962G:6C 8C@46C:6D 7@C A6@A=6 H9@ ?665 96=A[ 2?5 8:G6 2 D>:=6 E@ E9@D6 H9@ 2C6 6IA6C:6?4:?8 7@@5 :?D64FC:EJ]k^Am
kAmu@C FA4@>:?8 >@3:=6 7@@5 A2?ECJ 52E6D 2?5 =@42E:@?D[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7665H>]@C8^>@3:=6\A2?ECJ\D4965F=6^Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]7665H>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
kAm%@ G@=F?E66C[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cm|:=:E2CJ 42C6k^9cm
kAm%96 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]C654C@DD]@C8^G@=F?E66C^G@=F?E66C\@AA@CEF?:E:6D^96C@\42C6\?6EH@C<]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qmp>6C:42? #65 rC@DD w6C@ r2C6 }6EH@C<k^2mk^DA2?m AC@G:56D D6CG:46D E@ >:=:E2CJ >6>36CD[ G6E6C2?D 2?5 E96:C 72>:=:6D 2C@F?5 E96 H@C=5]k^Am
kAm%96 p>6C:42? #65 rC@DD @7 $@FE9H6DE |:49:82? :D =@@<:?8 7@C G@=F?E66CD E@ 96=A H:E9 E2D<D DF49 2D D6?5:?8 6>6C86?4J 4@>>F?:42E:@?D 7@C 56A=@J65 D6CG:46 >6>36CD[ 4@>>F?:42E:?8 H:E9 72>:=:6D @7 ?6H=J 6?=:DE65 D6CG:46 >6>36CD[ 2?5 C676CC:?8 G6E6C2?D 2?5 E96:C 72>:=:6D E@ =@42= AC@8C2>D]k^Am
kAm%C2:?:?8 H:== 36 AC@G:565[ 2?5 G@=F?E66CD 42? H@C< C6>@E6=J]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmw62=E9 42C6 96C@6Dk^9cm
kAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]A246DH>:]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<Qm!prt @7 $@FE9H6DE |:49:82?k^2mk^DA2?m :D =@@<:?8 7@C >65:42==J EC2:?65 G@=F?E66CD E@ 96=A DFAA@CE E96:C DE277 2?5 4=:6?ED 2D 2 ?FCD6 2?5 ?FCD:?8 2DD:DE2?E]k^Am
kAm%96 ?FCD6 H:== AC@G:56 42C6 E@ A2CE:4:A2?ED :? E96 !prt r6?E6C 2?5 :? E96 4@>>F?:EJ] %96 ?FCD:?8 2DD:DE2?E H:== A6C7@C> A2CE:4:A2?E 42C6 24E:G:E:6D 2?5 @E96C E2D<D 2D 2DD:8?65 E@ 2DD:DE E96 AC:>2CJ 42C6[ E96C2AJ 2?5 25F=E 52J 962=E9 DE277]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmrp$p G@=F?E66CDk^9cm
kAmp kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^42D2DH>:]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<Qm4@FCE\2AA@:?E65 DA64:2= 25G@42E6k^2mk^DA2?m Wrp$pX G@=F?E66C 25G@42E6D :? E96 4@>>F?:EJ 2?5 4@FCEC@@> 7@C E96 36DE :?E6C6DED @7 7@DE6C 49:=5C6? :? q6CC:6? r@F?EJ]k^Am
kAmsFC:?8 E96 r~'xs\`h A2?56>:4[ 2== H@C< :D 36:?8 4@?5F4E65 C6>@E6=J[ :?4=F5:?8 EC2:?:?8]k^Am
kAm'@=F?E66CD >FDE 36 2E =62DE a` 2?5 A2DD 2 324<8C@F?5 4964<]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ @C E@ D:8? FA[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^G@=F?E66C]FHD>]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<QmG@=F?E66C]FHD>]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9cmr=@D6E @7 w@A6k^9cm
kAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^32C@523:3=649FC49]@C8^Q E2C86ElQ03=2?<Qmq2C@52 q:3=6 r9FC49k^2mk^DA2?m :D D66<:?8 G@=F?E66CD E@ 96=A :? :ED 7@@5 A2?ECJ 2?5 Qr=@D6E @7 w@A6[Q H9:49 96=A E9@D6 :? ?665]k^Am
kAm%96 A2?ECJ 2?5 4=@D6E 2C6 @A6? 7C@> d\e A]>] |@?52JD 2?5 `_\`` 2]>] %9FCD52JD 2?5 $2EFC52JD]k^Am
kAm%96 49FC49 ?665D G@=F?E66CD E@ 96=A D@CE 5@?2E:@?D 2?5 CF? E96 4=@D6E]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== caa\`fb`]k^Am