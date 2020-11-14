An After School Experience

Youth Development Company/PAL is seeking volunteer tutors for its After School Experience. Volunteers should have a passion for working with children in kindergarten through eighth grade.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.