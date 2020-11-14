The phrase “we are all in this together” has been repeated by so many people over the past month. I admit saying it to myself, and others, and feeling a sense of strength, comfort and resilience.
What has been stirring me spiritually, though, is when I hear the same words from those I don’t resonate with – individuals and groups with whom I totally disagree.
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