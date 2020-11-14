Religion Insights columnist for The Herald-Palladium

The phrase “we are all in this together” has been repeated by so many people over the past month. I admit saying it to myself, and others, and feeling a sense of strength, comfort and resilience.

What has been stirring me spiritually, though, is when I hear the same words from those I don’t resonate with – individuals and groups with whom I totally disagree.

Today’s Insights was written by the Rev. Linda Gunter, an ordained interfaith minister. She retired as the CEO of Peace Village, and is the former CEO of Hospice at Home in Southwest Michigan. She has been a guest minister at churches throughout Southwest Michigan. Insights is written by area clergy to give different viewpoints on a variety of topics. It is published each Saturday in cooperation with the Berrien County Association of Churches. The views expressed by the author do not necessarily reflect the views of member churches.