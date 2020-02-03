The sponsors of the Southwest Michigan Teen Creative Writing Challenge have finalized the panel of judges for the 2020 competition.
The challenge, open to students in grades 7-12, has five categories: Comics, Cover Art, Fiction, Flash Fiction and Poetry.
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