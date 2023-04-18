CLYDE TOWNSHIP — The Michigan Department of Natural Resources is investigating the cause of a fire that destroyed 300 acres of land this past week in the Allegan State Game Area.
The wildfire broke out shortly before 2 p.m. April 12, when Clyde Township Fire Department was dispatched to an area near 56th Street and 113th Avenue by the village of Bravo in the State Game Area’s Bravo Managed Hunt Unit.
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