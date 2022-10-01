Berrien County residents can drop off household chemicals, batteries, electronics and get their paper documents shredded next weekend in Buchanan.
From 8 a.m. to noon on Oct. 8, these and other acceptable materials can be dropped off during a community recycling event at the Southeast Berrien County Landfill Recycling Center, 3200 Chamberlain Road, in Buchanan.
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