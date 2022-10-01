Recycle day file photo

Jeff Bodtke, at left, with Green Earth Electronics Recycling and volunteer Gabrielle Aubermann, collect donate computer keyboards during a recycling day in 2018.

 Don Campbell / HP file photo

Berrien County residents can drop off household chemicals, batteries, electronics and get their paper documents shredded next weekend in Buchanan.

From 8 a.m. to noon on Oct. 8, these and other acceptable materials can be dropped off during a community recycling event at the Southeast Berrien County Landfill Recycling Center, 3200 Chamberlain Road, in Buchanan.