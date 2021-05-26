BLOOMINGDALE — Bloomingdale High School will hold graduation ceremonies on Friday, May 28, for 65 seniors at its high school gym. Mary Spade will be the speaker.
Notable athletic achievements include the cross country team being the SW10 Conference champions.
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