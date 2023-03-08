More than 22,000 Southwest Michigan working families can expect to receive more money from an increase in the state’s Earned Income Tax Credit.

As part of a tax package signed by Gov. Gretchen Whitmer on Tuesday, the EITC will increase from 6 percent to 30 percent of the federal tax credit for working families.

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CLEVELAND

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Staff Writer at The Herald-Palladium