Question: Can hiring older workers be a potential solution to the workforce shortage on the Cape?
Answer: Maybe! When many people think of diversity in the workplace, what often comes to mind first is hiring employees of a different race, gender, and ethnicity. You can also achieve a richly diverse workforce by hiring employees from various age groups. And they are more readily available given the right workplace situation and terms of employment.
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