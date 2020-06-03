STEVENSVILLE — Lakeshore High School has 208 graduating seniors in the class of 2020.
The class had 77 honor students with GPAs of 3.5 or above, 12 AP scholars, 15 AP Scholars with Distinction, 3 National Merit Commended Scholars, one National Merit finalist and two National Merit winner scholars.
The Lancers’ wrestling team was the SMAC West Division champions and had an MHSAA Final Four finish. The boys basketball team was the SMAC West Division champion and was scheduled to play in the district championship.
The top 20 scholars are: Mariam Alshourbagy, Jamey Carpenter, Dylan Clem, Eric Dubbert, Brooke Elmore, Sage Feldbruegge, Lily Florian, Mason Gardiner, Savannah Gostlin, Sophia Korfmacher, Maxwell Li, Logan Miller, Olivia Pauls, Samuel Pietrogallo, Jozlyn Rivera, Emily Stringer, Chiara Thrum, Reagan Warnock, Shane Williams and Emma Woodard.
Members of the 2020 graduating class include: Marie Adinolfi, Mariam Alshourbagy, Abigail Anderson, Benjamin Anderson, Diego Avello, Pooja Baldeosingh, Ethan Benedict, Madison Binkley, Tom Bitzer, Denver Borst, Dylan Breault, Benjamin Brower, David Brown, Zane Brummett, Christina Burdick, Robert Carmody, Jamey Carpenter, Zadah Carpenter, Tori Carter, Alissa Chen, Ki Heon Chung, Sierra Ciesielski, Anthony Clark, Dylan Clem, Casey Collum, Caitlin Connell, Eamon Conner, Kiana Couitcher, Elizabeth Cox, Justin Crowder, Madison Cvengros, Hannah DeBoer, Matthew De Fay, Bailey De La Torre, Alicia Delgado, Natalie Dent, Katherine Devries, Clayton Drews, Eric Dubbert, Brady Dutton, Stephanie Dye.
Madison Eisenhart, Melayna Elliott, Brooke Elmore, Cierra English, Aliyah Ethridge, Andrew Farnum, Annalyse Farnum, Mason Fay, Sage Feldbruegge, Gillian Fell, Madison Ficks, Kelsey Finehout, Lily Florian, Chad Fowler, Meredith Gacek, Leyton Gaishin, Mason Gardiner, Thomas Garrett, Kyle Gaunder, Yash Gautam, Jonathan Gelesko, Allison Gillem, Kaytlynn Gilmer, Angela Godush, William Gooding, Savannah Gostlin, Emmanuel Gracia, Abigail Graffenius, Justin Graham, Urvi Gupta, Johnna Hafling, Noelle Hamilton, Alexis Harmon, Tracy Harrell, Aniya Harris, Jessica Hayhurst, Hollee Hercik, Carter Hohman, Jacob Hollerbach, Lillian Hoose, Alexander Hoss, Darnell Hurse-Rimpson, Devin Ingram, Ella Jeske, Mireya Jimenez, Bailey Joachim, Ruby Johnson, Riley Jordan, Mehul Kedia, James Kellerstrass, Shaelie Kerlikowski, Alina Keskimaki, Austin Kiser, Jared Knowles, Dillon Koebel, Andrew Kolessar, Henrique Kopp, Sophia Korfmacher.
Nalia Labinowicz, Jeremy Lane, Drew Langston, Kullen Lein, Abigail Lewis, Kiana Lewis, Maxwell Li, Sarah Lockman, Antonio Lopez Testini, Alena Louie, Mikhail Ludens, Elizabeth Ludwig, Emily Ludwig, Noah Lyon, Allen Macholtz, Gerrit Marshall, Brendon Martin, Broderick Mazur, Jenna McHugh, Laney Mead, Natalie Megna, Mikayla Mennito, Alexandria Merkel-Fisher, Emma Meyer, Logan Miller, Malachi Miller, Olivia Miller, Jack Mischke, Olivia Mishler, Trevor Mojsiejenko, Sarah Moore, Jaidyn Morris, Isabella Najera, Jena Nate, Jared Newman, Noah Newman, Abigail Nitz, David Noack, Madelyn Ostenson, Olivia Pauls, Reymundo Perez, Cora Pica, Samuel Pietrogallo, Jocelyn Pittman, Johnathan Plisow, Joshua Ponton, Felix Poole, Annika Price.
Samuel Prince, Jinglun Qu, Benjamin Racine, Brendan Ragsdale, Jose Ramirez Ochoa, Carlos Ramirez, Noah Raye, Ashley Rein, Marshall Rescoe, Kylie Retterbush, Alaina Rigler, Brianna Riley, Jesus Rivera, Jozlyn Rivera, Rafael Rodrigues, Case Rohl, Zeke Rohl, Alyssa Rosenthal, Becca Rosenthal, Chelsea Rosenthal, Victoria Ruppel, Emma Schmidt, Gurnate Singh, Sarmat Singh, Mathilda Smith, William Sobaski, Parker Soulard.
Makenna Staley, Brooke Stein, Alyssa Steinke, Brennen Stevens, Aaron Stoll, Emily Stringer, Allie Sturgill, Jack Swanson, Robert Swartzlander, Cameron Tarantino, Haley Taylor, Nathan Thompson, Chiara Thrum, Morgan Tillman, Emily Tipton, Jake Trivedi, Nathan Trojan, Ashlyn Tyson, Marianna Uchoa, Gabriel Ullig, Collin Valley, Kelsey Walsh, Reagan Warnock, Ethan Weldert, Shane Williams, Emma Woodard, Jonathan Worsham, Elizabeth Young, Ja’Kobe Young, Meghan Younger, Ava Zandarski, Stephen Zarnay Jr., Ivy Zaroff, Delaney Zubik.