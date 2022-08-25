BENTON HARBOR — Michigan Works is hosting another one of its Main Street Hiring events next month.
The third major hiring event of the summer will take place 11 a.m. to 3 p.m. Sept. 15 at the Michigan Works Training Center, located at 499 W. Main St. in Benton Harbor.
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