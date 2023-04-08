ST. JOSEPH — Inflation is driving most Michigan property taxes to rise more than they have in almost 30 years, but the increase would have been even higher without Proposal A.
That’s what Warren Parrish, equalization director for Berrien County, told Berrien County commissioners Thursday during their Committee of the Whole meeting.
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