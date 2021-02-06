police car
Don Campbell / HP file photo

ST. JOSEPH — No matter which team wins the Super Bowl on Sunday, people who drive drunk will be the losers.

That’s according to Berrien County Sheriff Paul Bailey. His office, along with other law enforcement agencies will be on the lookout during the “Save Lives!! Fans Don’t Let Fans Drive Drunk” campaign.

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