SOUTH HAVEN — If anyone is aware of the shipping delays caused by the pandemic, it’s South Haven Memorial Library Director Jim France.
In July 2020, he predicted the library at 314 Broadway Ave. would be ready to reopen in June 2021 after an extensive $2.3 million renovation project. However, he altered his comments with a warning.
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