SH library renovated exterior

A handicap accessible entryway leads to South Haven Memorial Library, which is part of a $2.3 million upgrade and expansion project. Library officials had been hoping to reopen the facility this past year, but pandemic-related supply and shipping issues have postponed those plans.

 Becky Kark / For The Herald-Palladium

SOUTH HAVEN — If anyone is aware of the shipping delays caused by the pandemic, it’s South Haven Memorial Library Director Jim France.

In July 2020, he predicted the library at 314 Broadway Ave. would be ready to reopen in June 2021 after an extensive $2.3 million renovation project. However, he altered his comments with a warning.