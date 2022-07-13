There are only three contested races for the Berrien County Board of Commissioners in the Aug. 2 primary election.

In District 3, two Democrats will face each other. Chokwe Pitchford and Joseph Taylor, both from Benton Harbor, are seeking to fill the seat vacated by Don Meeks, who resigned in April to spend time with his family. James Martin of Benton Harbor, who was appointed to complete Meeks’ term, is not running.

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VOLLRATH
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HINKELMAN
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PITCHFORD
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TAYLOR
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YARBROUGH
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BELL
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GARLANGER
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WUERFEL
Bob Harrison

HARRISON
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FREEHLING
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MUCHOW
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DAVIDSON
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HANNON
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OTT
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ELLIOTT
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CURRAN
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MAJEREK
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McCULLY