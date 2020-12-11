BENTON HARBOR — With 2020 drawing to a close, many people are speculating about when life will return to normal.
To understand how the pandemic will impact home life in the long-term, Whirlpool Corp. commissioned a study to understand how lives have changed this year.
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