Whirlpool

Whirlpool Corp. recently commissioned a study that revealed its consumers are creating new habits regarding chores. 

 Don Campbell / HP file photo

BENTON HARBOR — With 2020 drawing to a close, many people are speculating about when life will return to normal.

To understand how the pandemic will impact home life in the long-term, Whirlpool Corp. commissioned a study to understand how lives have changed this year.

Contact: twittkowski@TheHP.com, 932-0358, Twitter: @TonyWittkowski

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