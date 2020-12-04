Bruce William Ahrens, 81, of Stevensville went home to be with his Lord and Savior, Tuesday, Nov. 24, 2020 at the Cleveland Clinic, Cleveland.
Bruce was born July 27, 1939, in Salamanca, N.Y., the son of late Millicent and Adolph Ahrens. He was the oldest of nine siblings.
kAm~? $6AE] a[ `he_[ 96 >2CC:65 E96 =@G6 @7 9:D =:76[ tG2 {66 !:2CF==:[ H9@ AC646565 9:> :? 562E9 27E6C dc J62CD @7 >2CC:286]k^Am
kAmw6 8C25F2E65 7C@> w@C?6== w:89 $49@@=[ w@C?6==[ }]*] :? `hde[ 2?5 2EE6?565 q2AE:DE q:3=6 $6>:?2CJ :? y@9?D@? r:EJ[ }]*]k^Am
kAmqCF46 925 2 5:G6CD6 D6E @7 =:76 D<:==D 2?5 2 8C62E D6?D6 @7 25G6?EFC6 E92E 2==@H65 9:> E@ 6IA6C:6?46 >2?J 5:776C6?E ;@3 @AA@CEF?:E:6D] w6 5:5 724E@CJ H@C<[ H2D 2E9=6E:4 5:C64E@C 7@C q@JD 2?5 v:C=D r=F3D @7 p>6C:42 :? 3@E9 q:?892>E@?[ }]*] 2?5 x?5:2?2A@=:D[ H2D 4@\@H?6C @7 u@F?E2:? x?5FDEC:6D[ >2?2865 EH@ 3@H=:?8 2==6JD[ 2?5 H@C<65 7@C |6:;6C] qCF46 C6E:C65 7C@> |6:;6C[ x?4] >2?286>6?E :? a__a 27E6C aa J62CD]k^Am
kAmw6 6?;@J65 9F?E:?8[ 7:D9:?8[ 42>A:?8[ 9:<:?8[ EC2G6=:?8[ DA6?5:?8 E:>6 H:E9 9:D 72>:=J[ 2?5 A2>A6C:?8 9:D 5@8[ $96C>2?]k^Am
kAmqCF46 =:G65 @FE 9:D =@G6 @7 y6DFD[ ?@E @?=J :? 9:D 52:=J =:76[ 3FE G@=F?E66C65[ H:E9 9:D H:76[ tG6[ 2E (J4=:776 pDD@4:2E6D 7@C `_ H:?E6CD :? u=@C:52[ 2?5 @?6 DF>>6C 7@C $6?5 x?E6C?2E:@?2= :? p=2D<2] w6 2=D@ H6?E @? EH@ >:DD:@? EC:AD E@ qC2K:=[ G@=F?E66C:?8 H:E9 }pq A2CE?6C[ r92:? @7 {@G6] w6 H2D G6CJ 24E:G6 :? 9:D =@42= 49FC49] w6 D6CG65 2D 2 5624@?[ H2D @? E96 >:DD:@? 3@2C5[ E2F89E 'q$[ 2?5 pH2?2] w6 H2D 2=H2JD H:==:?8 E@ 8:G6 9:D E:>6 2?5 E2=6?ED :? D6CG:?8 @E96CD] w6 C67=64E65 9:D $2G:@C :? 9:D =@G6 2?5 86?6C@D:EJ E@ @E96CD]k^Am
kAmqCF46 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D H:76[ tG2 {66 W!:2CF==:X p9C6?D[ D@?\:?\=2H[ #@?2=5 $4@EE r=26JD[ 2?5 3C@E96CDi qC6E p9C6?D 2?5 {6H p9C6?D]k^Am
kAmw6 :D DFCG:G65 3J 52F89E6C 2?5 D@?\:?\=2Hi $92C@? 2?5 s2G:5 $2=6HD<6 @7 r963@J82?[ |:49][ 52F89E6C[ |:496==6 r=26JD @7 $E6G6?DG:==6j 8C2?549:=5C6?i }2E92? r=26JD @7 |:D92H2<2[ }:4@=6 2?5 }2E92? y@?6D @7 v2J=@C5[ |:49][ q2:=66 2?5 (:== y2?D>2 @7 s6|@EE6[ x?5][ z6CDE6? r=26JD @7 $E6G6?DG:==6j 8C62E\8C2?549:=5C6?i r2D9 2?5 $25:6 y@?6D 2?5 $F==:G2? y2?D>2j 3C@E96CDi yF55 Wz2J6X[ #6I Wy2?6X 2?5 |2C< W!2>Xj D:DE6CDi !@==J Wy@6X w2>:=E@?[ |2C4:2 p9C6?D 2?5 r9C:DE:?6 W#@?X r@C?6==j 3C@E96CD 2?5 D:DE6CD\:?\=2Hi y@9? 2?5 s@??2 !@@=6[ $E6G6 2?5 |2CJ !@DE[ q@3 2?5 v:??J $=6K2<j >2?J ?6A96HDj ?:646Dj 2D H6== 2D 8C2?5\?6A96HD 2?5 ?:646D]k^Am
kAmp 46=63C2E:@? @7 =:76 D6CG:46 H:== 36 A@DEA@?65 F?E:= DAC:?8 a_a` 2?5 H:== 36 96=5 2E ~2<C:586 r@>>F?:EJ r9FC49 :? $E] y@D6A9] pCC2?86>6?ED H6C6 6?ECFDE65 E@ w6C:E286 rC6>2E:@? $@4:6EJ[ {@F:DG:==6[ ~9:@] %96:C H63D:E6 42? 36 G:D:E65 2Ei HHH]96C:E286 k2 9C67lQ9EEAi^^4C6>2E:@?D@4:6EJ]4@>Qm4C6>2E:@?D@4:6EJ]4@>k^2m]k^Am
kAmx? =:6F @7 7=@H6CD[ A=62D6 >2<6 2?J >6>@C:2= 5@?2E:@?D :? qCF46’D ?2>6 E@ J@FC 72G@C:E6 492C:EJ[ @C E@i ~2<C:586 r@>>F?:EJ r9FC49[ fee ~2<C:586 sC:G6[ $E] y@D6A9[ |x ch_gd]k^Am