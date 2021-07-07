On June 22, 2021, Christine Alice Norden; our loving wife and mother, passed away. Now, she is with the angels.

Christine was born on Aug. 12, 1949, in Michigan City, Ind., the daughter of Paul and Vera (Jorgenson) Nekvasil, both of whom precede her in passing. Also preceding her in passing are a brother, Paul Nekvasil Jr., and a sister, Betty Shail.