Lois Elaine Cooper, 93, of Bangor passed away of natural causes on Nov. 10, 2020, at Meadow Woods Nursing Home, Bloomingdale.
Lois was born in July 1927, in Bangor, daughter of the late Percy and Edna M. Schroyer; sister of Philip, Donald, Harriet and Paul Schroyer.
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