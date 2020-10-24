Virginia “Ginny” Rose VanAntwerp, 92, of St. Joseph went to meet her Lord in the early morning of Oct. 19, 2020.
Ginny wanted all her family and friends to gather to celebrate all the wonderful memories they share about her. A memorial service is being planned for the spring of 2021.
kAmx? =:6F @7 7=@H6CD v:??J 2D<65 2?J 5@?2E:@?D 36 >256 E@ E96 u6CC:D $E2E6 &?:G6CD:EJ – !92C>24J ~AA@CEF?:EJ uF?5[ @C E96 {2<6=2?5 u@F?52E:@? – r@>>F?:EJ (6==?6DD t?5@H>6?E]k^Am
kAm~?=:?6 4@?5@=6?46D 2446AE65 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]!:<6uw]4@>QmHHH]!:<6uw]4@>k^2m]k^Am
kAmv:??J H2D 3@C? @? $6AE] a`[ `hag[ :? 2 D>2== 72C>9@FD6 @? E96 @FED<:CED @7 r=:@[ |:49] $96 H2D E96 J@F?86DE 49:=5 3@C? E@ pCE9FC 2?5 {6?2 rFCE:D]k^Am
kAm$96 8C25F2E65 7C@> w2CE w:89 $49@@= :? `hce[ 2?5 E92E 72== 6?C@==65 :? E96 u6CC:D r@==686 @7 !92C>24J]k^Am
kAm$96 8@E 2 ;@3 :? q:8 #2A:5D 2E 2? 62E6CJ 42==65 “qF4<D” E@ 96=A A2J 7@C 4@==686] xE H2D E96C6 D96 >6E[ 2D D96 HC@E6[ “E96 ?:46DE A6CD@? :? E96 H9@=6 H@C=5[” H9@ 42>6 :? 6G6CJ 52J E@ @C56C E@>2E@ D@FA 2?5 2 E@2DE65 4966D6 D2?5H:49[ 2?5 H9@ 92AA6?65 E@ D:E 369:?5 96C :? 496>:DECJ 4=2DDj 96C 7FEFC6 9FD32?5[ y24< '2?p?EH6CA]k^Am
kAm%96J H6C6 >2CC:65 2E E96 u:CDE r@?8C682E:@?2= r9FC49 :? w2CE[ |:49][ :? `hcf[ 2?5 3@E9 3642>6 C68:DE6C65 A92C>24:DED FA@? 8C25F2E:@? 7C@> u6CC:D]k^Am
kAmv:??J H@C<65 2E E96 A92C>24J :? |6>@C:2= w@DA:E2= 7@C @G6C ad J62CD 2?5 =2E6C @H?65 2 42C5 2?5 8:7E D9@A “v:?86C $?2AD” 7C@> `hfd E@ `hgc] $96 H2D 2=D@ :?G@=G65 H:E9 E96 r@?8C682E:@?2= r9FC49 @7 q6?E@? w2C3@C[ 2?5 r9:=5 2?5 u2>:=J $6CG:46D @7 E96 %H:? r:E:6D] v:??J =@G65 8@=7 2?5 3@H=:?8 2?5 A=2J:?8 42C5D[ 6DA64:2==J 3C:586[ 2?5 E96 s6EC@:E %:86CD] v:??J =@G65 36:?8 H:E9 96C 72>:=J 2?5 7C:6?5D 2?5 D96 H2D 2 H@?56C7F= 4@@<]k^Am
kAmv:??J :D DFCG:G65 3J 96C D@?Di s2G:5 Wr2C@=6X '2?p?EH6CA @7 (2E6CG=:6E[ $E6G6 W{@C:6X '2?p?EH6CA @7 (:?E6C $AC:?8D[ u=2][ z6G:? Wq6E9X '2?p?EH6CA @7 u@CE |:==[ $]r][ 2?5 %:> W!2EEJX '2?p?EH6CA @7 $E] y@D6A9j `a 8C2?549:=5C6?j `` 8C62E\8C2?549:=5C6?j 2?5 96C D:DE6C[ s@C:D z6=5:6 @7 q@42 #2E@?[ u=2]k^Am
kAm$96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C =@G:?8 9FD32?5[ y24<[ :? y2?F2CJ `hh`j 2?5 96C D:3=:?8Di z6??6E9[ tE9J=[ 2?5 #@=2?5[ 2?5 @?6 8C62E\8C2?549:=5[ r@??6C]k^Am
kAmpCC2?86>6?ED 6?ECFDE65 E@ !:<6 uF?6C2= 2?5 rC6>2E:@? $6CG:46D[ q@J5 r92A6=[ h`h` #65 pCC@H w:89H2J[ qC:58>2?]k^Am