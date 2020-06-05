Degrees
Lake Michigan College
The following student from Southwest Michigan earned a bachelor’s degree:
Watervliet: Eric Gallegos
The following students from Southwest Michigan earned an associate degree:
Bangor: Juliana Nicole DeVisser, Elena Alexandra Guel, Hannah Louise Householder, Bethany Marie Oliver, Bethany Brooke Ross, Giselle Adriana Ruiz, Samantha Lynn Zordan-Bradley
Baroda: Meghan Leigh Bourlier-Viveros, Tracie Lea Burtchett, Nicole Anne Ferrer, Kaitlyn Irene Harlan, Rachel Lynn Hawkins, Nichole L. Lovell, Chapin Elles Schultz, Jessica Marie Walker, Ariana Leeann Warfield
Benton Harbor: Akeeya Chene Alexander, Jonel Latrice Archibald, Keairra Laniece Autry, Marcheta Beal, Tashama Brown, Maurice D. Bruce, Dezahrae Doniesha Burton, Christina R. Burwell, Zaida Castillo, Toni Chuhak, Jasmin Lee Closson, Gayja-Dee Codlin, Equinishia Nicole Crenshaw, Heather Marie Fisher, Sydney Grace Gardner, Casie Elizabeth Gohr, Micah Cedrick Goss Jr., Glenn Halder, De’Leeshia Hall, Violette Rosen-Cadence Hall, Maggie J. Hines, Ta-kia Patricie Hipps, Jessica Renee Isbrecht, Charles Vaughn Johan, Pamela Chanel Johnson, Abigail Irene Joyce, Autumn J. Kinsey, Lachelle Aleysha Knox, Kailah Jonise Lee, Alyssa Lindquist, Meagan Elizabeth Metelko, Kiana Renee Morrison, Qiyamah Anisa Muhammad, Davaris W. Palmer, Abigail Damaris Pelaez-Piedra, Chokwe’ Kyauntay-Kyeise Pitchford II, Jaricxel Ramirez-Mata, Erica Elis Ray, Katarra Cha’Tonda Roberts, Raquel Shayla Rose, Aaron Robert Schmidt, Lauren Yor’el Scott, Kevin Anthony Skorupa, Aiden Connor Stormont, Kristin Roxanne Taylor, Nashalee Thomas, Katie Lyn Warren, Jolene Ellen Watson, Kayonna Muranda Williams, Tristan Roy-Everett Wright, Tyler Steven Zech
Berrien Center: James Roger Markle
Berrien Springs: Ellen Achianor, Jonathan Houston Capps, Douglas Jase Clark, Chloe Sinclaire Daniels, Alejandro Guzman, Kyle Colby Hager, Paulvin Kenani Jungu, Violet Namaona Khaula, Mwawi Kumwenda, Naomi Kumwenda, Rhonda Jane Leak, Ethan Ray Manke, Carly Suzanne Mazigian, Brittany Nicole McClelland, Samantha Anna McElligott, Jovan Clinton McLean, Cynthia Meza, Juliet Mugadza, Mwenya Mwenya, Kimberly Card Kholiwe Ndlovu, Ashley Marie Nitz, Jessika Ann Rishaug, Olivia Gallagher Scherer, Branden William Siewert, Tamara William, Merhunissa Tinashe Woods
Bloomingdale: Michelle Ann Engel, Victoria Leigh Hendrickson, Brian Joseph Lacitignola
Bridgman: Kennedy Suzanne Jones, Lauren Veronica McCall, Trevor James Scheideman, Doreen Lynn Schmaltz, Zachary Dean Smith, Natalie Rose Strefling, MacKenzie Mabry Warren, Elizabeth J. Winter
Buchanan: Lucie Irene Behrle, Peyton Nicole Cavanaugh, Denelle Raye Clark, Haley Ann Dey, Brendan Charles Dodson, Lauren Ruth Emerick, Danielle Diane Ernsberger, Rebecka Lee Hoyt, Myeshia Michelle Mayo, Justin Dean Polk, Lane Allen Roberts, Troy A. Strawser, Ashlee Ranae Wagner, Sharifa S. Williams
Coloma: Derrick Michael Allred, Catherine Terese Bremer, Natalie J, Carow, Tiffany Renee Clubs, Tiffany Renee Crider, Alyssa Ann Dillenbeck, Kayla Nicole Dykstra, Alysa Renee Gould, Emily Elizabeth Anne Greenman, Angela Marie Hayes, Amy Lynn Hess, Narelle Sydney Hickmon, Tristen Louise Howard, Jaidyn Loraine Hutsell, Jacob Edward Huttenga, Jacqueline Grace King, Jennifer Lynn Kitchman, Victoria Rose Kolenko, Paige Lynn Massey-Orlando, Kathryn Faye Ann Pawluk, Elizabeth Lynn Pelate, Nadesta Lee Piper, Rebecca Ann-Lee Saldana, Clayton Charles Stakley, Kelly Briann Sutherland, Oscar Velasquez, Joseph Scott Willmeng
Covert: Brenda Aguilar
Dowagiac: Mariano Brito, Jerrica Isis Hargreaves, Brittany Nichole Shugars
Eau Claire: Michael Amos Little, Michael Kane Slack, Jonathan Raymond Upson
Edwardsburg: Ricole B. Haas, Devin Mikel Pulling
Galien: Jenna Rae Darnell
Grand Junction: Tamara Elizabeth Garcia
Hartford: Ashley Marie Clark, Tyler Raymond Gendron, Aida Navarro, Aaron Palomo-Galvez, Jaelyn Taylor Pitre, Antonio Reynaga, Nathan Shuler
Lawrence: Alexia Adrianna Haughton
Lawton: Alexia Adrianna Haughton, Elizabeth Ann Lee, Randi Leigh Moerman, Jamie Lyn Sirrine
New Buffalo: Bethany Marie Buckner
Niles: Matthew William Baker, Claudine Elena Bayles, Hunter Richard Lee Bedell, Isaiah Paul Bella, Zachary Charles Borton, Ashley Nichole Connors, Ashley Marie Damouth, Karl William Erdman, Jessalyn Renee Fields, Hailey Rae Harrison, Jorden Mathew Hess, Steven Paul Horner, Lauren Michelle Ludwig, Jose Adolfo Magana Jr., Andrew Michael McGuirt, Courtney Lynn Meyers, Sarah Megan Mitchell, James Haniel Pearman, Alexa Michele Pierce, Alexis Grace Reynolds, Matthew Dale Riley, Haley Marie Rood, Rebecca Ann Ruggles, Emmeline Katherine-Marija Schwarz, Shaylee Grayce Smith, Justin Nicholas Williamson, Kinsley Anne Worke, Dylan Tyler Yates
Paw Paw: Ly’Nette Reann Givhan, Kiarra Dawn Herson, Roy Lee Jackson, Austin Robert Keene, Kaylei Paige Mead, Tyler Michael Pursley
St. Joseph: Andrew James Adams, Connor Reece Anderson, William Michael Arney, Jennifer Lynn Buyce, Zacary Lloyd Calvetti, Tyler Phillip Criss, Kennedy Alexis Crow, Austin Riley Dukesherer, Robert Thomas Ebeling, Stephanie Joy Enders, Angela Mary Forestieri, Samuel Douglas Frobel, Katherine Marlene Gaytan, Janelle Rose Gehrke, Vincent A. Gilfoyle, Mitchel Wayne Grier, Josephine Jaffray Henke, Jessica Lee Huebel, Nicholas Tyler Jewell, Alejandro Jimenez, Kevin Mathew Jones, Patrick Lester Jordan, Nicole Elizabeth Kessman, Haley Joy Kohn, Zachary Steven Kuriata, Haley Elizabeth Kutchie, Laurie Katherine Lardner, Adyson Paige Lull, Julius Moses Mbwambo, Whitney Joy Ostyn, Eric James Pounders, Anna Marie Raschke, Isabela Ariana Razay, Brandon James Rockey, Gabrielle Anna Rothrock, James Edward Saad, Jordan Faith Sanderson, Blane Marvin Schadler, Andrew John Simpson Jr., Daniele Sortino, Ryan Lewis Stevens, Rebecca Carrie Terris, Robert John Tofil, Alaina Lynn Wells, Jared Hans Willer, Alexa Nicolle Wright, Bradley Patrick Wright, Cassidy Payton Zavoral, Donald Robert Zimmer, Nakeisha Ann Redmond
Sawyer: Abbigale Ann Kissinger, Kayla Marie Kissinger, Maria Stephania Patino
Sodus: Colleen Marie Carlson, Andrew Todd Duell
South Haven: Grace Carolyn Barner, Jessica Calderon, Wenona R. Campbell, Andis Janis Klavins, Jacqueline Kayla Perry, Dawn Marie Ridley, Sherice Nicole Singer, Paige Le Worley
Stevensville: Jonathan McClain Bowman, Emma Carolyn Breitkreuz, Allison Marie Gillette, Mathew Robert Gooding, Cierra Faith Iverson, Kyle Lee Johnson, Nicholas G. Kormanik, Ann-Marie Koss, Gracie Jean Lee, Aimee Kathleen Lewald, Dylan Alexander Liggett, Vivianna Lylia Lucio, Paula J. Masson, Sara Rose McGilvra, Frank Nelson Melcher, Megan Nicole Miazga, Katie O’Neal, Peggy Dineen O’Neill, Adianna Michele Rangel, Kristin R. Robbins, Luke A. Rose, Stephanie Bean Schmidt, Sophia M. Strudas, Kaylee Yavonne Thompson, Philip Michael Timmreck, Synthia Ann Wheeler, Nicholas Anthony White
Three Oaks: Katherine Anne Jovanovic, Thomas Daniel Krieger, Madison I. Mead, Madeline Marie Necas
Watervliet: LaCross Sky Baginske, Taylor Renee Beukelman, Chyna Marie Coulson, Aspen Lydia-Rose Gerlach, Kaitlyn Elizabeth Hobbs, Jennifer Lynn Howard, Jobe Alan Kerr, Benjamin Joseph Loshbough, Danielle Marie Smith, Brandi Lee Snider, Audra Elizabeth Vilag, Natalie Leona Wesaw, Brian Jacob Zastko
The following students from Southwest Michigan earned advanced certificates:
Baroda: Tracie Lea Burtchett
Benton Harbor: Joanne Elaine Lewis, Ta-Kia Patricie Hipps
Berrien Springs: Juwon Lee
Bloomingdale: Brian J. Lacitignola
Buchanan: Justin Aaron Cozadd
Niles: Ashley Nichole Connors, Steven Paul Horner
St. Joseph: Ashley Renee Jensen
Sawyer: Maria Stephania Patino
South Haven: Alyssa Andrea Keller
The following students from Southwest Michigan earned a certificate of achievement:
Baroda: Aaron Alexander Valley, Jason Andrew Pressnitz
Berrien Springs: Robert Andrew Baker
Coloma: Azzaria Michelle Gunn, Adara Heaven Rush
Stevensville: Gage Westin Lucker
Watervliet: Taylor Renee Beukelman, Kirstie Joy Sexton