I have personal experience with the Wuhan Virus – spending 13 days in the hospital in March. The staff at Lakeland were dedicated, competent and caring. I am aware that some people do not like our local hospital, but I have always found my care there to be wonderful.
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