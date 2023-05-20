Contrary to a common misconception, raising the federal debt ceiling does not increase government spending. What it does do is allow our country to pay our current bills. Those bills include interest due to individuals and institutions that have purchased U.S. treasury bonds and other government securities, and payments for Social Security, Medicare, Medicaid, veterans benefits, and other government obligations. Lifting the debt ceiling allows us to pay our current bills.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmp D6A2C2E6 :DDF6 :D H92E E96 7656C2= 8@G6C?>6?E H:== 5@ 8@:?8 7@CH2C5] s6>@4C2ED 2?5 #6AF3=:42?D 28C66 E92E DA6?5:?8 ?665D E@ 36 C65F465] w@A67F==J[ E96 4FCC6?E 5:D4FDD:@?D E2<:?8 A=246 36EH66? !C6D:56?E q:56? 2?5 9:D DE277 2?5 $A62<6C |4r2CE9J 2?5 9:D DE277 H:== =625 E@ 2? 28C66>6?E 23@FE 9@H 36DE E@ C65F46 8@G6C?>6?E DA6?5:?8 8@:?8 7@CH2C5]k^Am
kAm&?7@CEF?2E6=J[ w@FD6 #6AF3=:42?D 2?5 2 =2C86 >2;@C:EJ @7 $6?2E6 #6AF3=:42?D 2C6 :?D:DE:?8 E92E F?=6DD E96 s6>@4C2ED 2?5 !C6D:56?E q:56? 28C66 E@ :>>65:2E6 5C2DE:4 DA6?5:?8 C65F4E:@?D[ E96J H:== C67FD6 E@ G@E6 E@ C2:D6 E96 563E 46:=:?8] qJ 5@:?8 D@[ E96J 2C6 E9C62E6?:?8 E@ 3C:?8 23@FE E96 7:CDE 5672F=E :? E96 9:DE@CJ @7 @FC ?2E:@?] s672F=E:?8 @? @FC 7:?2?4:2= @3=:82E:@?D H@F=5 92G6 42E2DEC@A9:4 4@?D6BF6?46D 7@C @FC 64@?@>J 2?5 7@C @FC DE2?5:?8 :? E96 H@C=5]k^Am
kAmx7 ?@ 28C66>6?E :D C624965[ 5672F=E 42? 36 2G@:565 3J s6>@4C2ED 2?5 #6AF3=:42?D G@E:?8 E@ C2:D6 E96 563E 46:=:?8[ 2E =62DE E6>A@C2C:=J[ 2?5 E96? H@C<:?8 E@86E96C E@ C6249 2? 28C66>6?E 23@FE 9@H E@ C65F46 @FC ?2E:@?2= 563E]k^Am
kAm%96C6 2C6 EH@ H2JD E@ 5@ E92Ei 564C62D6 DA6?5:?8 2?5 :?4C62D6 C6G6?F6] !C6D:56?E q:56? 92D :?4=F565 3@E9 @7 E96D6 6=6>6?ED :? 9:D AC@A@D65 3F586E] %92E 3F586E :?4=F56D DA64:7:4 DA6?5:?8 C65F4E:@?D[ DF49 2D E9@D6 E92E H@F=5 C6DF=E 7C@> |65:42C6 ?@H 36:?8 23=6 E@ ?68@E:2E6 H:E9 5CF8 4@>A2?:6D 7@C C65F465 >65:42E:@? AC:46D] xE 2=D@ :?4=F56D E2I :?4C62D6D 7@C E9@D6 H9@ 92G6 >@C6 E92? Sc__[___ 2 J62C :? :?4@>6] x? 255:E:@?[ 3642FD6 E96 =2DE r@?8C6DD 6?23=65 E96 x?E6C?2= #6G6?F6 $6CG:46 E@ :?4C62D6 :ED 2F5:E:?8 DE277[ :E H:== ?@H 36 23=6 E@ 3C:?8 :? 3:==:@?D @7 E2I 5@==2CD 7C@> H62=E9J :?5:G:5F2=D 2?5 4@CA@C2E:@?D H9@ 92G6 366? :==682==J 2G@:5:?8 A2J:?8 E96 E2I6D E96J @H6]k^Am
kAm#6AF3=:42?D 2?5 s6>@4C2ED ?665 E@ H@C< E@86E96C E@ 244@>A=:D9 EH@ :>A@CE2?E 8@2=Di `X C2:D6 E96 563E 46:=:?8 D@ @FC 4@F?ECJ 42? A2J :ED 3:==Dj 2?5 aX ?68@E:2E6 2 A=2? E@ C65F46 8@G6C?>6?E DA6?5:?8 2?5 :?4C62D6 8@G6C?>6?E C6G6?F6 D@ H6 42? =@H6C @FC ?2E:@?2= 563E] q@E9 @7 E96D6 2C6 FC86?E AC:@C:E:6D] %96J 56D6CG6 2 4@?46CE65 677@CE 3J >6>36CD @7 3@E9 A@=:E:42= A2CE:6D E@ AFE 2D:56 ?2CC@H A2CE:D2?D9:A 2?5 AFE E96 ?665D @7 E96 4@F?ECJ 7:CDE]k^Am
kAm{2CCJ u6=5>2?k^Am
kAm{2<6D:56k^Am