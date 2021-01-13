So let the show begin. Four more years of insulated politicians debating polarizing ideologies that few of them live by, while Wall Street uses the distraction to capitalize on our ignorance. It’s the game show, “Duopoly of Destruction,” where everyone becomes an expert by choosing sides, and repeating everything they hear.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmx 8C6H FA :? 2 E@H? H96C6 g_T @7 >J ?6:893@CD G@E65 7@C r=:?E@?[ ~32>2 2?5 q:56?[ 2?5 ?@H =:G6 :? 2 E@H? H96C6 f_T @7 >J ?6:893@CD G@E65 7@C #6282?[ qFD9 2?5 %CF>A] u@C `d J62CD :? 36EH66? x =:G65 :? 2 ?6:893@C9@@5 H96C6 s6>@4C2E[ #6AF3=:42? 2?5 :?56A6?56?E G@E6CD H6C6 6BF2==J 5:G:565 W2 ?6:893@C9@@5 E92E :C@?:42==J :?4=F56D s@?2=5 %CF>A’D 9@>6X]k^Am
kAm%96 7:CDE A=246 :D 5C@H?:?8 :? 563E[ 92D DE28?2?E 8C@HE9[ 2?5 D@>6 @7 E96 9:896DE AC@A6CEJ E2I6D :? E96 4@F?ECJ] }6G6CE96=6DD[ 6G6CJ@?6 x <?@H H9@’D 366? 23=6 E@ 277@C5 E@ =:G6 E96C6 7@C b_ J62CD ?@H 92D 962=E9J AC@5F4E:G6 49:=5C6?[ 2?5 E96 C6E:C6>6?E C6D@FC46D @7 9@>6D E92E 92G6 EC:A=65 :? G2=F6] x? >2?J 42D6D[ E9:D ?F>36C 6I4665D 2 >:==:@? 5@==2CD] |J 7C:6?5D E96C6 92G6 366? F?E@F4965 3J 2 =@E @7 92C5D9:A[ 2?5 :E’D ?@E 92C5 E@ F?56CDE2?5 H9J]k^Am
kAm%96 A=246 x =:G6 ?@H 2=D@ 92D 9:89 AC@A6CEJ E2I6D 2?5 DE28?2?E 8C@HE9[ 3FE 3642FD6 :ED ;@3D 2C6 C@@E65 :? 72C>:?8[ >2?F724EFC:?8 2?5 2 h_\52J E@FC:DE D62D@?[ >2?J @7 E96:C 49:=5C6? 92G6 DECF88=65[ 2?5 AC@A6CEJ G2=F6D 92G6 32C6=J <6AE A246 H:E9 :?7=2E:@? @G6C E96 D2>6 b_ J62CD] #6E:C6>6?E 4@>7@CE :D @7E6? =:>:E65 3J $@4:2= $64FC:EJ 2?5 D2G:?8D :?4@>6[ H:E9 =@H :?E6C6DE C2E6D 7@C4:?8 D@>6 E@ H@C< A2CE\E:>6[ 6G6? :?E@ E96:C g_D] |2?J @7 E96D6 A6@A=6 2C6 2?8CJ 2?5 9FCE E@ E96 A@:?E H96C6 E96 @?=J E9:?8 E96J 36=:6G6 :? :D v@5[ 72>:=J 2?5 E96:C C:89E E@ @H? 8F?D[ 2?5 :E’D 62DJ E@ F?56CDE2?5 H9J]k^Am
kAm%96 A=246 x =:G65 :? 36EH66? :D 5:776C6?E] (:E9 9:896C E649 ;@3D[ C62D@?23=6 AC@A6CEJ E2I6D 2?5 ?@ :?4@>6 E2I6D[ :E 92D 5@?6 ?@E9:?8 3FE 8C@H] w@>6D E96C6 2C6 :? 9:89 56>2?5 7C@> EC2?DA=2?ED 2== @G6C E96 H@C=5[ 2?5 5@F3=6\5:8:E AC@A6CEJ G2=F6 :?4C62D6D 92G6 @44FCC65 ?62C=J 6G6CJ J62C D:?46 x =67E] |J 36DE 7C:6?5 E96C6 :D 2 9:AA:6 G682? #62=E@C H9@ FD65 E@ DECF88=6 E@ >2<6 Sd_[___ 2 J62C] }@H 96 >2<6D 2 >:==:@? 5@==2CD 2 J62C[ 2?5 5C:G6D 2 ?6H !@CD496 r2CC6C2] w6 D66D 2== E96 AC@E6DED[ A@G6CEJ 2?5 2?8CJ 5632E6D @? E96 ?6HD[ 2?5 ;FDE D4@77D] w6 36=:6G6D E96 4@F?ECJ :D 5@:?8 8C62E[ E92E 96’D 2 86?:FD[ 2?5 :E’D 62DJ E@ F?56CDE2?5 H9J]k^Am
kAms@ J@F <?@H H92E 2== E96D6 A6@A=6 92G6 :? 4@>>@?n xE’D E92E ?@?6 @7 E96> 92D 6G6C DA6?E 2 52J :? 6249 @E96C’D D9@6D[ J6E E96J 2== 36=:6G6 E96:C F?:BF6 4:C4F>DE2?46D >2<6D E96> :?7@C>65 6?@F89 23@FE A@=:E:4D[ D4:6?46 2?5 E96 64@?@>J E@ E6== 6249 @E96C 9@H E@ E9:?<] (6== x’G6 H2=<65 :? 2== @7 E96:C D9@6D[ 2?5 `_ @E96C A2:C 2=@?8 E96 H2J[ 2?5 >J 25G:46 :D[ F?=6DD D@>6@?6 42? 56>@?DEC2E6 E96J 92G6 24EF2= 6IA6C:6?46 324<:?8 FA E96:C @A:?:@?D[ :8?@C6 E96>[ 2?5 82:? >@C6 6IA6C:6?46D @7 J@FC @H?]k^Am
kAm(2CC6? $E6H2CEk^Am
kAm$E6G6?DG:==6k^Am