The U. S. House has passed some decent legislation during the past year, including the Elijah Cummings bill (H.R. 3) to help reduce the sometimes unrealistic cost of prescription medications. However, Senate Majority Leader Mitch McConnell has not allowed any hearings or progress on this or roughly 250 other bills.
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