I urge Stevensville residents to vote "yes" on Proposal 2023-1 to prohibit the sale of marijuana within the village. Voting "yes" will ensure that Stevensville maintains its reputation as a clean, family friendly and desirable community. Voting "yes" means no pot shops.
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