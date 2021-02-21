Cherri Ann (Yore) Harris, age 51, of South Haven, passed away Feb. 9, 2021 at her home with her loving husband at her side! Cherri was born Oct. 21, 1969 in Muskegon.
Cherri is the daughter of John and Faye Yore and had lived in the South Haven/Bangor area her whole life.
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