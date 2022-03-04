SJ-Lakeshore file photo

Lakeshore’s TJ Mitchell shoots over St. Joseph’s Conner Wright during a game in Stevensville earlier this season.

 Don Campbell / HP staff

Lakeshore has emerged as a slight favorite for next week's Division 1 boys basketball district at Portage Northern, but there are plenty of contenders for that title.

The Lancers won nine of their last 10 games to claim the Southwestern Michigan Athletic Conference West Division title and earn the top seed and a bye in the district.

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