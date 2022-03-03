It's been said that records are made to be broken.
St. Joseph and Lakeshore wrestlers will be attempting to do just that Friday and Saturday in Division 2 at the Michigan High School Athletic Association's individual state finals at Ford Field in Detroit.
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