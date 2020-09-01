Former Benton Harbor star basketball player Carlos Johnson will miss his freshman season at Butler University due to a knee injury.
Butler announced Monday at Johnson, the 2020 Michigan Mr. Basketball award winner, was scheduled to have surgery this week to repair a torn ACL in his left knee.
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