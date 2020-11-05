Boden Genovese

Coloma’s Boden Genovese finishes third with a time of 16:57.27 in the boys race of the Berrien County Invitational on Oct. 3.

 Ron DeKett / HP Correspondent

Coloma's boys and girls cross country teams have continued to improve all season, and as a result both will have a shot to run with the best in the state as the MHSAA cross country state finals are set to run this weekend at Michigan International Speedway in Brooklyn.

Coloma's girls placed second at the regional meet last week, led by Ava Genovese's fourth-place finish in 20:20.60. Boden Genovese led the boys, also with a fourth-place finish in 17:20.40. The Comet boys were third as a team.