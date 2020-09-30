STEVENSVILLE — St. Joseph had to work hard for its 2-0 boys soccer victory over Lakeshore on Tuesday.
The Bears kept the ball in the Lakeshore half of the field for much of the game, but didn’t find the net until just before halftime of the Southwestern Michigan Athletic Conference matchup.
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