St. Joseph’s dominance of area girls golf is expected to continue this fall.
The Bears are coming off another solid season, one in which they were both Southwestern Michigan Athletic Conference and Division 2 regional champions, plus an 11th-place finish at D2 state.
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