VICKSBURG — St. Joseph's boys soccer team knew it could expect a tough outing when it saw Gull Lake for a third time this season in Saturday's Division 2 boys soccer regional championship at Vicksburg.
Saturday's matchup was the third time the two teams met this season, with the Bears falling 1-0 after conceding a first-half goal.
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